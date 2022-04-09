رياضي / " دوي أبطال آسيا " فريق الهلال السعودي يتغلب على فريق الشارقة الإماراتي بهدفين مقابل هدف

السبت 1443/9/8 هـ الموافق 2022/04/09 م واس
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الرياض 8 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واس
تغلب فريق الهلال السعودي على فريق الشارقة الإماراتي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022، في ‏اللقاء الذي جمعهما أمس، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض .
‏‏ سجل الهلال السعودي هدفه الأول في الدقيقة ٥ عن طريق لاعبه صالح الشهري من ركلة جزاء، فيما جاء هدف التعادل لفريق الشارقة الإماراتي في الدقيقة ٧ سجله لاعبه أوتابيك شوكوروف، ليأتي فريق الهلال السعودي بهدف الفوز الثاني لفريق الهلال السعودي في الدقيقة ٦٢ من زمن المباراة سجله لاعبه ميشايل ديلغادو .
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