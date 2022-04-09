الرياض 8 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واستغلب فريق الهلال السعودي على فريق الشارقة الإماراتي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022، في ‏اللقاء الذي جمعهما أمس، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض .‏‏ سجل الهلال السعودي هدفه الأول في الدقيقة ٥ عن طريق لاعبه صالح الشهري من ركلة جزاء، فيما جاء هدف التعادل لفريق الشارقة الإماراتي في الدقيقة ٧ سجله لاعبه أوتابيك شوكوروف، ليأتي فريق الهلال السعودي بهدف الفوز الثاني لفريق الهلال السعودي في الدقيقة ٦٢ من زمن المباراة سجله لاعبه ميشايل ديلغادو .// انتهى //01:46ت م0016