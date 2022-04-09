رياضي / " دوي أبطال آسيا " فريق الهلال السعودي يتغلب على فريق الشارقة الإماراتي بهدفين مقابل هدف
السبت 1443/9/8 هـ الموافق 2022/04/09 م واس
الرياض 8 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واس
تغلب فريق الهلال السعودي على فريق الشارقة الإماراتي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022، في اللقاء الذي جمعهما أمس، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض .
سجل الهلال السعودي هدفه الأول في الدقيقة ٥ عن طريق لاعبه صالح الشهري من ركلة جزاء، فيما جاء هدف التعادل لفريق الشارقة الإماراتي في الدقيقة ٧ سجله لاعبه أوتابيك شوكوروف، ليأتي فريق الهلال السعودي بهدف الفوز الثاني لفريق الهلال السعودي في الدقيقة ٦٢ من زمن المباراة سجله لاعبه ميشايل ديلغادو .
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