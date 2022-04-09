جدة 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسالتقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في جدة، بمعالي وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد أزمين علي.وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات المالية والاقتصادية وتعزيز سبل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، إلى جانب مناقشة أوجه التعاون لمواجهة تحديات التغير المناخي.وأعرب معالي وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي عن دعم ماليزيا للمملكة في استضافة معرض إكسبو للعام 2030م، في مدينة الرياض، ووجه الدعوة لمعالي وزير المالية السعودي لزيارة ماليزيا.حضر اللقاء عدد من المسؤولين من وزارة المالية السعودية والجانب الماليزي.// انتهى //02:01ت م0018