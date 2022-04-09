الجزائر 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 ابريل 2022م واسلقي 10 أشخاص مصرعهمم وأصيب 17 آخرون في حادث انفجار الغاز بمنزل عائلي، وسط محافظة برج بوعريريج الجزائرية.وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بمصالح الدفاع المدني بالمحافظة الرائد علي دحمان رابح اليوم، أن أسباب الانفجار الذي وقع في بناية مكونة من 3 طوابق يوم أمس ، تعود إلى تسرب للغاز وأدى كذلك إلى تضرر عدد من البنايات المجاورة.وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع الحادث.// انتهى //02:02ت م0019