اقتصادي / مصر تبحث مع الأردن وتونس وموريتانيا والمغرب دفع العلاقات الاقتصادية
السبت 1443/9/8 هـ الموافق 2022/04/09 م واس
القاهرة 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واس
عقدت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، لقاءات ثنائية مع وزراء التخطيط والمالية بدول تونس وموريتانيا والأردن والمغرب، بالإضافة إلى ممثلي مجموعة البنك الدولي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بمدينة جدة.
وجرى خلال اللقاءات بحسب بيان للوزارة اليوم بحث العلاقات الثنائية وجهود التعاون الإنمائي بين مصر والدول العربية لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة.
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