القاهرة 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسعقدت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، لقاءات ثنائية مع وزراء التخطيط والمالية بدول تونس وموريتانيا والأردن والمغرب، بالإضافة إلى ممثلي مجموعة البنك الدولي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بمدينة جدة.وجرى خلال اللقاءات بحسب بيان للوزارة اليوم بحث العلاقات الثنائية وجهود التعاون الإنمائي بين مصر والدول العربية لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة.// انتهى //02:10ت م0021