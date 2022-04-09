الرياض 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واستغلب فريق القوة الجوية العراقي على الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثانية، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //02:23ت م0023