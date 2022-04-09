القبة 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واستلقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح اليوم اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الأمريكي وسفيرها لدى ليبيا ، ريتشارد نورلاند، حيث بحثا خلاله تطورات العملية السياسية في ليبيا.وشدد عقيلة صالح وفق وكالة الأنباء الليبية خلال الاتصال الهاتفي على أن مجلس النواب سيكون داعما للمسار الدستوري وفقًا للتعديل الدستوري الثاني عشر.من جانبه، أكد السفير الأمريكي أن بلاده تحترم إرادة الليبيين، مثمنًا جهود رئيس مجلس النواب الساعية لاستقرار البلاد .// انتهى //03:12ت م0025