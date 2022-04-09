جيزان 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، خالص التعازي والمواساة إلى أسرة وأبناء وذوي حسن بن محمد هاشم أحد أعيان أهالي مدينة جازان -رحمه الله-‏، وذلك إثر معاناة مع المرض.وسألا سموهما المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وعبَّر أبناء وذوي الفقيد، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على مواساتهما لهم، ومشاركتهما في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليهما الصحة، وألا يُريهما أي مكروه في عزيز لديهم.// انتهى //03:14ت م0026