نجران 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسحققت جامعة نجران مراتب متقدمة في التصنيف العالمي Scimago، حيث حصلت على المركز 14 على الجامعات السعودية، والمركز 46 على الجامعات العربية، والمركز 90 على جامعات دول الشرق الأوسط، والمركز 528 على مستوى العالم.وفي التخصصات العلمية حصلت الجامعة على المركز الثالث سعودياً والسابع عريباً و225 عالمياً في تخصص الأرض وعلوم الكواكب، وفي الفيزياء حققت المركز السادس سعودياً و23 عربياً و426 عالمياً، أما في تخصص العلوم الاجتماعية جاءت في الترتيب الرابع سعودياً، و13 عربياً و607 عالمياً.وأكد رئيس جامعة نجران، الدكتور عبدالرحمن الخضيري، أن هذا الإنجاز يؤكد تميز الجامعة في المجال البحثي، وتميز طاقمها الأكاديمي والإداري، حاثاً الجميع على بذل الجهود والعمل الدؤوب لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبما يمكن الجامعة من مواصلة تطورها وتميزها محلياً ودولياً.يُذكر أن تصنيف المؤسسات ( SCImago ( SIR الإسباني هو تصنيف للمؤسسات الأكاديمية والبحثية من خلال مؤشر مركب يجمع بين ثلاث مجموعات مختلفة من المؤشرات بناءً على أداء الجامعات في البحث العلمي ومخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي.// انتهى //03:19ت م0027