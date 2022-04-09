الباحة 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أن التبرع السخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع -حفظهما الله- من خلال منصة " إحسان" الوطنية للعمل الخيري يجسد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للمبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وهو امتداد لاهتمامهما بدعم مشاريع التحول الرقمي في مختلف المجالات” .ورفع سمو أمير الباحة شكره وتقديره إلى القيادة الرشيدة -رعاها الله -، على جهودها الحثيثة الرامية لدعم العطاء الخيري وغير الربحي في المملكة، والحرص على تنميته والارتقاء به ليحقق أهدافه المنشودة بمساندة الفئات المستفيدة من خدماته، معربًا سموه عن تقديره للجهود التي يبذلها القائمون على منصة "إحسان" والتي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بهدف دعم وتنظيم العطاء الخيري في المملكة، عبر قاعدةٍ إلكترونية بمعايير تقنية وفنية عالية .ونوه سموه بالاهتمام المباشر الذي تحظى به منصة إحسان من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات الذكاء الاصطناعي، وذلك امتداداً لحرص سموه - حفظه الله - على دعم العمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وموثوقية أدائه .وحث سمو أمير منطقة الباحة جميع أهالي المنطقة على المبادرة في التبرع للحملة عبر منصة إحسان الخيرية في عامها الثاني خلال الشهر الفضيل، داعيًا سموه الله عز وجل أن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة.// انتهى //03:27ت م0029