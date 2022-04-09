نجران 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، أن التبرعين السخيين، اللذين قدمهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، يُجسدان عظيم اهتمام القيادة الحكيمة في دعم الأعمال الخيرية في شتى المجالات، كنهج ثابت جُبلت عليه، وتنامى في أبنائها المواطنين والمواطنات.ونوّه سمو الأمير تركي بن هذلول بما حظيت به منصة "إحسان" من دعم كبير واهتمام من ولي العهد - حفظه الله -، مما كان له عظيم الأثر على تشجيع قيم البذل والعطاء، وتحفيز تعزيز التكافل الاجتماعي حاثاً الجميع وأبناء المنطقة على المبادرة على التبرع عبر منصة إحسان الخيرية في هذا الشهر الفضيل.وأشار سمو نائب أمير منطقة نجران إلى ما تميزت به المملكة في مواقع الريادة العالمية في مجال العمل الخيري، مبيناً أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لبناء منظومة رقميّة فاعلة مثل منصة إحسان، تواكب مساعي رؤية 2030 الرامية إلى النهوض بقطاع العمل غير الربحي وتطويره ورفع إسهاماته في تنمية المجتمع.وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //03:29ت م0030