عرعر 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أن إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، للحملة الوطنية للعمل الخيري يدل على اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يدعم ويعزز العمل الخيري ويدعم المبادرات إلى التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وفقًا لرؤية المملكة 2030.ولفت سموه النظر إلى أن هذا التبرع السخي لخادم الحرمين الشريفين بمبلغ 30 مليون ريال، وتبرع سمو ولي العهد بمبلغ 20 مليون ريال يجسد اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المستمر لكل ما يُعزز العمل الخيري ويعزز من قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، ودافعًا وحافزًا للتفاعل مع هذه الحملة.ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أبناء المنطقة إلى المبادرة إلى التبرع للحملة عبر منصة إحسان الخيرية في عامها الثاني خلال الشهر الفضيل.وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه، وأن يجزي القائمين على هذا المشروع الخيري والإنساني والمساهمين فيه خير الجزاء.// انتهى //04:01ت م0033