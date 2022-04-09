حائل 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أن التبرع السخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعد تدشينهما - حفظهما الله - للحملة الوطنية للعمل الخيري للعام الثاني على التوالي عبر منصة إحسان، يجسد اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المستمر لكل ما يُعزز العمل الخيري.وأشاد سموه بجهود القائمين على هذه المنصة الوطنية "إحسان" واستفادتها من التطورات التقنية، مشيراً إلى ما يوليه سمو ولي العهد -حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من دعم واهتمام لهذه المنصة والذي يأتي امتداداً لعنايته واهتمامه بالعمل الخيري والإنساني.وقال سموه: "إن هذا النهج الكريم في دعم العمل الخيري وتعزيز التكافل الاجتماعي هو ما تقوم عليه هذه الدولة المباركة حيث تحرص على تنميته وتعزيزه بما يحقق الأهداف المرجوة".وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين بحفظه، وأن يجزيهما خير الجزاء على دعمهما واهتمامها الكبير بالعمل الخيري.// انتهى //04:15ت م0034