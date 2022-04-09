الرباط 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بمخرجات الاتفاق المغربي الاسباني القاضي بفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين، مشيرة الى ان من ضمن اهم بنود هذا الاتفاق، إعادة تشغيل الرحلات البحرية بين البلدين.وتناقلت صحف الرباط اعلان الاتحاد الأوروبي أن وفدا عنه سيزور تونس الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع السياسي مع المسؤولين التونسيين، في أعقاب قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان.وأخبرت الصحف عن تمكن الانظمة الدفاعية العراقية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات امريكية.وتابعت صحف السبت تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث تناقلت تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي أعلن أنه لا يتوقع نهاية قريبة لهذه الحرب.كما تطرقت الصحف الى الترتيبات المتخذة لإجراء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية غدا، مشيرة الى التوقعات التي تشير الى تقدم الرئيس المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون.وتناولت صحف المغرب اخبار مخلفات الفيضانات التي تجتاح عددا من الولايات في استراليا، لافتة الى أن السلطات أصدرت تعليمات لسكان مدينة سيدني بمغادرة منازلهم والانتقال الى أماكن آمنة.// انتهى//07:05ت م0039