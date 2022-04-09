رام الله 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ادانة رئيس دولة فلسطين محمود عباس مقتل مدنيين إسرائيليين ، في عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، وأكد أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع، حيث نسعى جميعا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا خلال شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال وقمع فعاليات وهجمات للمستوطنين، وجرى اعتقال مواطنين اثنين بعد إصابتهما بالرصاص، فيما أطلق الاحتلال النار صوب مراكب صيد واحتجز 4 صيادين في قطاع غزة، وهاجم المستوطنون في عدة مواقع مركبات المواطنين بالحجارة.وتحدثت صحف فلسطين عنتأدية عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة.// انتهى //08:53ت م0041