تونس 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها باحياء الشعب التونسي من كل سنة ذكرى يوم 9 أبريل ، ألا وهي ذكرى عيد الشهداء حيث سقط يوم 9 أبريل 1938 برصاص المستعمر الفرنسي،العديد من القتلى والجرحى ، كانوا يتظاهرون من أجل إطلاق الحرّيات العامة .وتناولت المحادثات التي اجراها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع سفراء مجموعة الدول السبع وسفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، حيث جرى بحث علاقات التعاون بين تونس ومجموعة الدولالسبع والاتحاد الأوروبي، إلى جانب التطرق إلى الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.وتطرقت صحف السبت الى منح البنك الدولي قرضا لتونس بقيمة 400 مليون دولار، يهدف إلى تمويل ودعم الفئات الضعيفة والأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود أمام تداعيات جائحة كوفيد 19.وأخبرت عن عثور هيئة حكومية ليبية على مقبرة جماعية تضم رفات 11 شخصا مجهولي الهوية، وذلك في منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت الساحلية.وخاضت في التطورات السياسية الأخيرة التي شهدها اليمن، مشيرة إلى إعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي إنشاء مجلس قيادة رئاسي ونقل كافة صلاحياته إليه، وتشكيل هيئة للتشاور والمصالحة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي.وتابعت صحف تونس المنافسات الجارية للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي سيخوضها 12 مرشحا من بينهم الرئيس المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون ، التي ستقام في جولتين يومي 10 و 24 ابريل الجاري.// انتهى //09:59ت م0043