الطائف 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف حملة (اعتزاز) عبر الشاشات الإلكترونية والرقمية المنتشرة بالطرق والشوارع الرئيسة بمحافظة الطائف .وقد سلطت الحملة الضوء على أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة.// انتهى //09:59ت م0044