اجتماعي / هيئة الطائف تفعّل حملة" اعتزاز " عبر الشاشات الرقمية بالطرقات والشوارع العامة بالمحافظة
السبت 1443/9/8 هـ الموافق 2022/04/09 م واس
الطائف 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واس
فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف حملة (اعتزاز) عبر الشاشات الإلكترونية والرقمية المنتشرة بالطرق والشوارع الرئيسة بمحافظة الطائف .
وقد سلطت الحملة الضوء على أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة.
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09:59ت م
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