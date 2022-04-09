القاهرة 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد مـن الـطـرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.وأشارت إلى دعوة وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربي، إلى تبني إستراتيجية متكاملة للتحوط العربي ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية.ورصدت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتةً النظر إلى إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الشوارع الرئيسية في مدينة القدس.وعرجت على تأكيد الأمم المتحدة استعدادها للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي، وكذلك الأطراف اليمنية، للتوصل إلى هدنة دائمة وتسوية مستدامة وشاملة وتفاوضية للصراع.ونشرت صحف القاهرة إعلان منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن حوالى 79.1 مليار يورو جمعت على المستوى الدولي لمساعدة دول غرب أفريقيا والساحل على مكافحة المجاعة المتفاقمة.// انتهى //10:19ت م0045