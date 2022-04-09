الخرطوم 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان عضو مجلس السيادة السوداني رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس خلال مخاطبته احتفالاً جماهيرياً بالخرطوم أمس عن قرب إتفاق السودانيين، على رؤية مشتركة للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.ولفتت الانتباه إلى موافقة محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا الأمريكية، على طلب أسر الضحايا وحكومة السودان، بشطبالاستئناف في قضيتي تفجير سفاريتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا، وتعيدها إلى المحكمة الفيدرالية لإلغاء إحكام التعويضات وشطب القضية نهائياً.وأولت صحف السبت اهتماماً بهبوط أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني في السوق الموازي، في ظل استمرار تدخل البنك المركزي في دعم طلبات الاستيراد.وأخبرت عن دعم الكويت دراسة بقيمة مليونين و500 ألف دولار لإنشاء خط سكك حديد يربط بين السودان ومصر.ونقلت صحف السودان عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس قوله إن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع.// انتهى //10:49ت م0047