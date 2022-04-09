إسلام آباد 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية عقد الجمعية الوطنية الباكستانية اجتماعها اليوم للتصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، وذلك امتثالاً لقرار المحكمة الدستورية العليا.واهتمت بإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به.وأخبرت عن قرار بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إعادة سفرائها إلى بيروت، وسط ترحيب لبناني واسع.في الشأن الاقتصادي أخبرت عن ارتفاع معدل التضخم في باكستان بنسبة 1.53%، وبدء الصين وروسيا عملية التبادل التجاري بالعملات المحلية، للحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي.وتابعت صحف باكستان تطورات جائحة فيروس كورونا في أنحاء العالم، والجهود التي يبذلها الخبراء والمختصون للبحث عن علاجات متطورة لهذا الفيروس.// انتهى //11:18ت م0048