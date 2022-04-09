جنين 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واساستشهد شاب فلسطيني، اليوم، وأصيب 13 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحام مخيم جنين.وذكرت مصادر فلسطينية نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابًا تعرض لإصابة برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، ما أدى إلى استشهاده فور وصوله مستشفى جنين الحكومي، مضيفة أن 13 آخرين أصيبوا بالرصاص الحي، بينها إصابتان بالبطن، إحداها لفتاة، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في المخيم، ونقلوا إلى مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا، لتلقي العلاج.// انتهى //12:18ت م0049