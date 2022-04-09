الرياض 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسيعقد مجلس الشورى الاثنين المقبل جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة (عبر الاتصال المرئي) لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.ويتضمن جدول أعمال جلسة المجلس طرح وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مقترح تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من النظام الجزائي لجرائم التزوير؛ المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس ليصوت المجلس بعد ذلك على توصية اللجنة بشأن التعديل.ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي، حيث درست اللجنة مشروع المذكرة وقدمت عليه توصيتها لعرضها أمام المجلس.ويستعرض المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الإعلام بشأن مشروع مذكرة تفاهمٍ للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان.وفي سياق أعمال الجلسة يناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة مشروع الاتفاق.وخلال الجلسة يدرس المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مشروع نظام السياحة المعدل؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه.كما يناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والاستثمار، بشأن مشروع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري.كما يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال الأمن الغذائي والمائي وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها للتقرير.// انتهى //12:39ت م0050