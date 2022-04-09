أديس أبابا 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمقر سفارة المملكة بجمهورية إثيوبيا برنامجي خادم الحرمين الشريفين للتمور والسلال الغذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ ، حيث وزعت 800 سلة رمضانية متكاملة، و11 طناً من التمور الفاخرة تستهدف أكثر من 8000 مستفيد.وعبر المفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأثيوبيا عمر إدريس ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإقليم اوروميا حاج ابراهيم تحفة ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأديس أبابا سلطان امان عن تقديرهم لهذه المبادرة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين .// انتهى //13:44ت م0056