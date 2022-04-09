تبوك 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسنفذت أمانة منطقة تبوك 12872 جولة رقابية على المحال المهنية والصحية، خلال الربع السنوي الأول من العام الحالي 2022م، أسفرت عن 4039 مخالفة، ومصادرة 1846 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة، كما نتج عنها إغلاق 436 منشأة تجارية.وأبانت الأمانة أنها تلقت عبر مركز البلاغات 940 في الفترة ذاتها 488 بلاغًا، مؤكدة استمرار تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت.ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بصحة البيئة أو غيرها من المخالفات عبر قنوات الأمانة المتاحة لتلقي البلاغات.// انتهى //14:04ت م0058