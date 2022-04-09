مكة المكرمة 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واستقدم "مقرأة الحرمين" لتعليم القرآن الكريم وتلاوته بالمسجد الحرام خدماتهما عالمياً عبر الاتصال المرئي والمسموع على مدار الساعة لتبلغ فائدتها كل راغب في تعلم كتاب الله وحفظه على مستوى دول العالم.وبمتابعة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تواصل "مقرأة الحرمين" نشاطها خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد كثافة عالية بهدف تعلم القرآن الكريم بالقراءات العشر المتواترة بإشراف 29 مقرئ ومقرئة .ويأتي ذلك تعزيزاً لرسالة الحرمين الشريفين في خدمة المسلمين في أنحاء المعمورة .// انتهى //14:27ت م0059