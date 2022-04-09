دكا 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين وهدية خادم الحرمين الشريفين للتمور الفاخرة لعام 1443 في جمهورية بنجلادش الشعبية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، والمكلف بأعمال الملحقية الدينية بالسفارة علي الزغيبي .وبلغ عدد المستفيدين من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين 129 ألف مستفيد وقد تم توزيعها بمشاركه دعاة الوزارة على المحتاجين والفقراء في مناطق بنجلاديش ، في حين تم توزيع 15 طناً من التمور الفاخرة على ما يزيد عن 45.000 ألف شخص من المحتاجين والفقراء.وأوضح السفير الدحيلان أن هذه البرامج تأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول ومنها جمهورية بنغلاديش وتشمل توزيع سلال رمضانية تزن الواحدة منها 20 كيلو جراماً من المواد الغذائية المنوعة.ويقام هذا البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية في أكثر من 94 دولة حول العالم .// انتهى //14:31ت م0060