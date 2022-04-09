إسلام آباد 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسأجرت القوات المسلحة الباكستانية اليوم تجربة ناجحة على صاروخ باليستي (أرض ـ أرض) مطور محلياً قادرٌ على حمل الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ "شاهين ـ 3"، وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محلياً، مضيفًا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، وحقق الأهداف المرجوة من التجربة.وأشار البيان إلى أن التجربة أجريت في إطارات الاختبارات الروتينية التي تهدف إلى تقييم مختلف التصميمات والمعايير الفنية لنظام الأسلحة.// انتهى //14:58ت م0063