القاهرة ٠٨ رمضان 1443هـ الموافق ٠٩ أبريل 2022 م واسخسرت البورصة المصرية 5.6 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 720.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.8%.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 1.21% مسجلاً 11101.94 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 0.48% ليصل إلى 1901.08 نقطة، وشملت التراجعات مؤشر "إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقاً الذي خسر 0.4% من قيمته، ليغلق عند مستوى 2882.24 نقطة.وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية 21.1 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 1.210 مليارات ورقة مُنَفّذة على 154 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.// انتهى //15:30ت م0065