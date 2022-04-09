خان يونس 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واساستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بنيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة الأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في خان يونس، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية على طول السياج الفاصل شرق خان يونس، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق المحافظة، وأجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.// انتهى //16:15ت م0066