الرياض 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالله كبوها أمس فريق الاتحاد بكأس الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا.وجاء تتويج براعم الاتحاد بعد نهاية مباراتهم أمام نظيرهم التعاون والتي جرت على الملعب الرديف بنادي الاتحاد في جدة لحساب الجولة المؤجلة الثانية والعشرين.وحقق الاتحاد فوزاً على ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 69 نقطة معززاً موقعه في صدارة الترتيب.وكان الاتحاد حسم رسميًا لقب الدوري الأسبوع الماضي بعد لقائه مع الفتح لحساب الجولة الـ 28 ليوسع الفارق مع ملاحقه الأهلي إلى 13 نقطة قبل 4 جولات من النهاية.// انتهى //16:16ت م0067