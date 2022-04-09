المدينة المنورة 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واستشهد أسواق ومحال بيع التمور بالمدينة المنورة مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك إقبالاً متزايداً من المتسوقين على شراء التمور بمختلف أنواعها، وانتعاشا في المبيعات مع وفرة المنتجات من التمور.ورصدت "واس" خلال جولة في محال التمور بالمدينة المنورة اليوم حركة شراء نشطة في السوق.وأوضح عدد من العاملين في تلك المحال أن التمر بكافة أنواعه متوفر بالسوق، ويكثر الإقبال على أنواع معينة، تأتي في مقدمتها عجوة المدينة المنورة والسكري والخلاص ورطب الروثانة المثلج بالثلاجات، والأسعار تختلف باختلاف الأنواع وجودتها .// انتهى //16:17ت م0068