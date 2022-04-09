الباحة 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واساختتم مركز التأهيل الشامل بمنطقة الباحة أمس, الورشة التدريبية بعنوان "مهارات التخطيط والمبادرات النوعية", التي هدفت إلى تجويد مهاراة التخطيط وتصميم المشاريع النوعية بمركز التأهيل الشامل, وذلك بالشراكة مع جمعية البر الخيرية بمنطقة الباحة.الجدير بالذكر أن هذه الورشة استمرت لمدة يومين وهي استكمال لمبادرة خبرات في الربع الأول لعام 2022م, والتي تحتوي على عدد من البرامج التطويرية في عدد من المجالات لمنسوبي مركز التأهيل الشامل والمقيمين بالمركز القادرين على العمل.// انتهى //16:40ت م0069