القاهرة ٠٨ رمضان 1443هـ الموافق ٠٩ أبريل 2022 م واسدعت المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية، وزارات وهيئات السياحة والقطاع الخاص في العالم العربي إلى تنفيذ خطة طموحة لتنمية وتطوير السياحة العربية البينية تحت شعار "إجازتك بالعربي"، وذلك بعد انحسار السياحة الدولية عن المنطقة في ظل الظروف الدولية الراهنة.وأشارت المنظمة العربية للسياحة في بيان اليوم، إلى أهمية أن يتم الإعداد لتنفيذ برامج تسويقية سياحية جماعية عربية تكون شاملة للمنطقة العربية ككل أو لكل مجموعة جغرافية يمكن تسويقهم معًا، وذلك من خلال التشاور والتنسيق المستمر بين وزارات وهيئات السياحة العربية والشركات المتخصصة لتنفيذ تلك البرامج الموجهة للسائح العربي وعائلته.وأوضحت أن تفعيل وتطوير السياحة العربية البينية يعتبر الملاذ الآمن لقطاع السياحة الذي يعود بمدخولات اقتصادية كبرى على ميزانيات الدول، وخاصة أن السياحة البينية تُشَكّل حاليًا 42%، مُعربة عن أملها في أن ترتفع هذه النسبة إلى 60%.وشددت المنظمة على ضرورة التركيز على دور القطاع العربي الخاص في إقامة المشروعات السياحية العربية المشتركة والخدمات المُكَمّلة لها مع توفر البرامج والخدمات ذات الجودة المرتفعة والمرتبطة بتقديمها عبر التحول الرقمي في كافة الخدمات بدءا من الترويج للمقاصد السياحية وحتى وصول السائح وتلقي خدماته.// انتهى //16:42ت م0070