الرياض 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسأدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم،صلاة الميت على العميد زياد بن علي القبلان -رحمه الله- بجامع الراجحي.وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.وأعربت أسرة القبلان عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.// انتهى //16:57ت م0071