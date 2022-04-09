الرياض 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسأقيمت يومي الخميس والجمعة مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، حيث أقيمت 10 مباريات شهدت منافسة وإثارة كبيرتين.وأكدت مباريات الجولة الأولى قدرة جميع الأندية المشاركة على المنافسة، حيث غابت النتائج الكبيرة، وكانت الندّية عنوان المنافسة في هذه المباريات.وشهدت مباريات الجولة الأولى تسجيل 27 هدفاً في عشر مباريات، وذلك بنسبة 2.7 هدف في المباراة الواحدة، وهو ما يؤكد القوة التهديفية لدى الفرق المشاركة.ومن أصل 10 مباريات في الجولة الأولى انتهت مباراة واحدة فقط بالتعادل السلبي، وكانت ضمن المجموعة الثالثة بين فولاد خوزستان الإيراني والغرافة القطري.كما أنه من ضمن المباريات العشر انتهت 4 مباريات بالتعادل، حيث انحصرت التعادلات في المجموعتين الثالثة والخامسة، الأمر الذي يُنذر بمنافسة محتمدة بين فرق هاتين المجموعتين.وكان الانتصار الأكبر في مباريات الجولة الأولى من نصيب نادي الشباب السعودي الذي تفوق على مومباي سيتي الهندي بواقع 3-0.ولكن في المقابل كانت المجموعة الأولى تسجل العدد الأكبر في أول مباراتين، مع تسجيل 8 أهداف جاءت من خلال فوز الريان على الاستقلال الطاجيكي 3-2 والهلال على الشارقة 2-1.ومع غزارة الأهداف في الجولة الأولى، تمكنت ثلاثة أندية فقط من المحافظة على نظافة شباكها، وهي الشباب السعودي أمام مومباي سيتي، وفولاد خوزستان والغرافة القطري الذين تعادلا مع بعض.في المقابل لم يتمكن 17 نادياً من المحافظة على نظافة شباكه، وكان العدد الأكبر من الأهداف في مرمى باختاكور الأوزبكي ومومباي سيتي والاستقلال الطاجيكي بمجموع 3 أهداف في مرمى كل منها.وشهدت الجولة الأولى نجاح ثلاثة لاعبين في تسجيل ثنائية لأنديتهم، وهم إيفر بانيغا لاعب الشباب السعودي ويوهان بولي لاعب الريان القطري، وشهريار موغانلو لاعب سيباهان الإيراني.وعادة ما تلعب مباريات دور المجموعات دوراً بارزاً في تحديد الفائز بجائزة الهداف، حيث توج بهذه الجائزة العام الماضي مايكل أولونغا مهاجم الدحيل الذي سجل 9 أهداف رغم خروج فريقه من دور المجموعات.// انتهى //19:09ت م0080