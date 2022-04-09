جدة 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واستتصدر الأطعمة الشعبية الموائد الرمضانية للمقيمين اليمنيين بجدة، بل وتعدّ أطباقاً رئيسة طوال شهر رمضان المبارك، ومنها "الشفوت" وهو نوع من الخبز يتم عمله بـ "اللحوح"، والمدربش، الذي يعدّ من المقليّات المحببة في اليمن، وكذلك الزربيان الذي يقدم مع "البسباس" أو "المطفاية" إلى جانب الحلبة التي تستخدم مع "السلتة" و"العصيد" .وأوضح المقيم وليد بن عبده أن التجهيز لاستقبال شهر رمضان المبارك في اليمن يبدأ منذ شهر شعبان بإحضار المتطلبات الضرورية حتى ليلة إعلان دخول الشهر الفضيل التي يبدأ معها احتفال الأطفال بقدومه عبر الأهازيج والأناشيد، بينما يتهيأ الكبار لأداء الصلوات وصلاة التراويح والتفرغ للعبادة.وأكد أن إقامته في المملكة منذ مدة طويلة لم تُشعره بالغربة لوجود العديد من أقربائه إلى جانبه إضافة إلى تشابه العادات والتقاليد الرمضانية في البلدين خاصة في بعض الأكلات المتعارف عليها والتي تزخر بها السفرة الرمضانية مثل السمبوسة والشوربة واللقيمات وغيرها من الأكلات والمشروبات ذات الجذور القديمة في العادات الرمضانية لديهم.بدوره بيّن أحمد شوقي أن أغلب الأسر اليمنية تقوم بتجهيز المنازل بالأنوار والفوانيس الرمضانية وتتبادل الزيارات بصورة لافتة خلال شهر رمضان خاصة وقت الإفطار وبعد صلاة التروايح، حيث تستمر جلسات العائلة إلى ساعات الليل المتأخرة فيما يكون للأطفال نصيب من هذا الاحتفال من خلال الألعاب النارية التي تنتشر ويصدح صداها فرحا بهذا الشهر الكريم.وأفاد بأنه يحرص خلال شهر رمضان بعد الانتهاء من عمله على الاجتماع مع أصدقائه في مدينة جدة على مائدة الإفطار ويسهم معهم في تحضيرها وتناول وجبة السحور معهم وأداء صلاة التراويح والصلوات المفروضة في أجواء ونسمات إيمانية إلى جانب التسوق خاصة في منطقة البلد بجدة التاريخية لما يمثله هذا المكان من طابع خاص في شهر رمضان، حيث يوجد العديد من الجاليات من مختلف الجنسيات للتسوق وتذوق المأكولات التي تنتشر في ليالي رمضان مثل الكبدة والمقلية وغيرها .// انتهى //19:23ت م0081