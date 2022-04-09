الرياض 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسأطلق الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أمس الدوري السعودي الإلكتروني 2022م, الذي تبلغ جوائزه 5 ملايين ريال والذي يجمع ست رياضات إلكترونية وهيOverwatch , Rocket league:, Pubg mobile , Call Of Duty , R6S , league Of Legend على مدار 12 أسبوعاً ويُقام بنسختين خلال الموسم الواحد ويتقابل نهاية العام بطل النسخة الأولى والثانية في أبطال الدوري السعودي الإلكتروني.وصرح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان قائلا: "ها هي قمة المنافسة السعودية تعود من جديد ونسعد بما نراه من إقبال من جميع أطياف المجتمع لمتابعة وحضور الدوري السعودي الإلكتروني".ودشن خلال الحفل المقر الجديد للدوري السعودي الإلكتروني الذي تلقى العديد من التحسينات التي تسهم في تحسين تجربة الجماهير الحاضرة لمقر قمة المنافسة السعودية وسعيًا من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتقديم الأفضل لجماهير الرياضات الإلكترونية في المملكة.// انتهى //19:33ت م0084