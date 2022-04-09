جدة 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسعرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة المحتوى التوعوي لبرنامج ”الصيام جُنة” في المراكز التجارية ، وذلك من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية عبر الشاشات الرقمية واللوحات الإلكترونية.ويأتي ذلك ضمن أعمال فرع منطقة مكة المكرمة التوعوية للتذكير بفضل الصيام وآدابه مع دخول شهر رمضان المبارك لهذا العام.// انتهى //19:35ت م0085