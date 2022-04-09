بريدة 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسنوَّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بالدعم الذي يحظى به القطاع الخيري من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثاني عبر منصة إحسان.وأوضح سموه أن ما تشهده الحملة من دعم وإقبال سخي يؤكد ما يتميز به أبناء وطننا الحبيب من الحرص على قيم البذل والعطاء، مشيدا سموه بالجهود التي تقدمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة – حفظه الله – الذي يأتي كثمرة من ثمار التحول الرقمي الذي تشهده بلادنا الحبيبة لاستدامة العمل الخيري.// انتهى //19:49ت م0086