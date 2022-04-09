نيامي 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 400 سلة غذائية رمضانية في مدن تلابيري غائو وتلابيري تنفانوو و دسو تودد بجمهورية النيجر، استفاد منها 2.030 فردا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .وتهدُف مبادرة إطعام إلى توزيع 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طنًّا في 19 دولة يستفيد منها 901.463 فردًا، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة ممثلة بالمركز خلال شهر رمضان .//انتهى//19:56ت م0087