سكاكا 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسزينت أمانة منطقة الجوف مدينة سكاكا بأكثر من 300 ألف زهرة تمت زراعتها في الشوارع والحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء والميادين، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أنه تم تزيين مدينة سكاكا بأنواع مختلفة من الزهور التي أثبتت نجاحها بالمنطقة وتنوعت ما بين الديدحان، والبابونج، والمرجريت، والأقحوان،والجازانيا المدادة وكذلك الشعاعية، كالفورنيا ، وأزمليا، والأقحوان البري، والبيتونيا، وزهور ماري جولد وغيرها ، مبيناً أن ما تمت زراعته يزيد عن 300 ألف زهرة، ضمن خطة شاملة تنفذها الأمانة وبلدياتها لتطوير وزيادة مساحة المسطحات الخضراء وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة بمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.// انتهى //19:58ت م0088