دارفور 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,400 سلة غذائية رمضانية في محلية مرشنج في ولاية جنوب دارفور بجمهورية السودان الشقيقة، وتشتمل على المواد الغذائية الأساسية التي تكفي الأسرة الواحدة لمدة شهر، استفاد منها 8,400 فرد.ويأتي ذلك في إطار مبادرة إطعام الرمضانية التي تهدف إلى توزيع 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طناً في 19 دولة يستفيد منها 901.463 فرداً.// انتهى //19:58ت م0089