إسلام آباد 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.090 سلة غذائية رمضانية في مناطق سجاول وميربورخاص وعمركوت بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 14.630 فردًا.ويأتي ذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية المقدمة من المركز التي تهدف إلى توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام 1443هـ.// انتهى //19:59ت م0090