مقديشو 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة هرجيسا أمس الأول مشروع تأمين وتوزيع 36.121 سلة غذائية تزن 2.420 طنًّا للمحتاجين والمتضررين من موجة الجفاف في صوماليلاند، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء، يستفيد منها 216.726 فردا.حضر التدشين نائب رئيس حكومة صوماليلاند عبدالرحمن عبدالله زيلعي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء فيصل علي شيخ، ورئيس الهيئة الوطنية للاجئين والنازحين عبدالكريم أحمد محمد، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف بن بخيت رحمة، وممثلو المنظمات الإنسانية الدولية، وعدد من المسؤولين الحكوميين.وأعرب نائب رئيس حكومة صوماليلاند عبدالرحمن زيلعي عن امتنانه العميم لتدشين مركز الملك سلمان للإغاثة هذا المشروع الغذائي الحيوي المهم ، معبّرا عن شكره للجهود السعودية الإنسانية المتواصلة لمساعدة الأسر المتضررة من الجفاف في بلاده.من جهته تقدم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء فيصل علي شيخ بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومركز الملك سلمان للإغاثة على وقوفهم ودعمهم الدائم الشعب الصومالي، وتقديم الإغاثة العاجلة للنازحين والمتضررين والفئات الأشد ضعفا.يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الدول والشعوب المحتاجة في العالم وتخفيف حدة الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية التي تمر بها.// انتهى //20:00ت م0091