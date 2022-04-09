بريشتينا 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول ضمن مبادرة إطعام الرمضانية 200 سلة غذائية رمضانية في مدينة بيا بجمهورية كوسوفو، استفاد منها 200 أسرة بواقع 1.000 فرد.يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للعديد من الدول خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.// انتهى //20:01ت م0092