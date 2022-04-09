الرياض 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واساستعرض مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، خلال اجتماعه السادس لدورته الخامسة للعام 1443هـ الذي عقد بمقر المكتبة بالرياض أمس الأول ، التقرير المحاسبي للمكتبة للعام 2021م, وتقارير توثيق أصول المكتبة, واستخدام أحدث الأساليب العلمية والمهنية والتقنية لتنفيذ ذلك.وناقش المجلس الذي عقد برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على المكتبة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وأعضاء مجلس إدارة المكتبة معالي الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، ومعالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل، ورائدة بنت عبدالله أبو نيان، والدكتور فهد بن سلطان السلطان، والدكتور عبدالله بن صالح الوشمي والدكتورة أمل بنت سلامة الشامان، ونائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد، ومدير عام المكتبة الدكتور بندر بن عبدالله المبارك ، الخطط الثقافية التي تعمل عليها المكتبة للعام 2022م، من حيث تفعيل الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تطوير العمل الثقافي العام، والتطوير التقني لمختلف أنشطة المكتبة وبرامجها وملتقياتها، والمشاركة في المناسبات الوطنية، والبرامج الثقافية التي تعمل عليها تحت إشراف وزارة الثقافة.وتطرق الاجتماع إلى ما حققه معرض المسكوكات الإسلامية والعملات النادرة عبر العصور،الذي أنطلق برعاية سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، وحضور نائب وزير الثقافة ورؤساء الهيئات في وزارة الثقافة وعدد من السفراء والمهتمين،الذي أبرز مقتنيات المكتبة،ونتاج جهودها في حفظ التراث العربي والإسلامي.واستعرض المجلس نتائج الاجتماع الخامس لفرع المكتبة في جامعة بكين، وماحقه من إنجازات لدعم التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية, والعمل على تكثيف برامج المكتبة المعرفية ومشروعاتها الثقافية التي تستهدف تعزيز العلاقات بين الثقافتين العربية والصينية،وتفعيل أوجه التعاون الثقافي والعلمي بين المكتبة وجامعة بكين.واطَّلع المجلس على تقرير عن مشروعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة المتنوعة في مجالات الترجمة وتشجيع القراءة وبرنامج الندوات واللقاءات الثقافية والشراكات التي عقدتها المكتبة ومشاريعها المستمرة لدعم المكتبات العربية،ودور مشروع الفهرس العربي الموحد في خدمة الإنتاج الفكري العربي والنهوض بالمعرفة العربية، وتقرير عن أبرز إنجازات المكتبة لعام 2021م وذلك وفقاً لمساراتها في نشر الثقافة وصناعة المعرفة وحفظ التراث والتواصل الحضاري والمسؤولية المجتمعية.ورفع أعضاء مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم والرعاية التي تجدها المكتبة من قبل القيادة الرشيدة.// انتهى //20:27ت م0093