مكة المكرمة 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واستمكَّن الكشافة والقادة الكشفيون في مركز بادر للأعمال التطوعية التابع للإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة من إنجاز 9856 ساعة عمل في خدمة المُعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، في إطار الخدمات التي يُقدمها مركز بادر التطوعي بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وقوة أمن الحرم المكي الشريف.وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد قدير، أن المركز سخر جهود 352 كشافاً وقائداً كشفياً يباشرون عملهم التطوعي يومياً من بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة التراويح بنصف ساعة، حيث يسهمون في تنظيم دخول وخروج المصلين والمعتمرين، بالتعاون مع قوة أمن الحرم المكي الشريف، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.وثمَّن قدير لزملائه القادة الكشفيين وأبنائه الكشافة في مركز بادر للأعمال التطوعية، ما يقدمونه من جهود في أعظم مكان وزمان، وما يقومون به من رسالة نبيلة،وخدمات تطوعية متنوعة لضيوف بيت الله الحرام،وتسهيل أدائهم العبادات بكل يسر وسهولة.// انتهى //20:34ت م0094