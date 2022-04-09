عرعر 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واستواصل جامعة الحدود الشمالية فعاليات المهرجان الرمضاني " الرياضي الثقافي السنوي"،بمقر الجامعة في مدينة عرعر، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة للعام العاشر.وتشمل الفعاليات عدداً من البطولات والمسابقات الرياضية والتطوعية والدينية والكشفية والتطويرية في عدد من المواقع في الجامعة.وأطلق معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد الشهري أمس فعالية مهرجان المشي التي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين لرياضة المشي،حيث وجَّهَ بإقامتها بشكل مستمر بالجامعة، وذلك إيماناً بأهمية خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية، واستثمار أوقات شباب المنطقة على مختلف أعمارهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.// انتهى //20:36ت م0096