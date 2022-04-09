السيح 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واستشهد مدينة السيح غداً، إقامة إحدى أطول موائد الإفطار الرمضانية على مستوى المملكة بطول يتجاوز ‏الـ 500 متر، وذلك ضمن فعاليات "ليالي رمضانية" بتنظم من بلدية الخرج بالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية.ويصاحب المائدة الرمضانية التي تقام في حديقة الملك عبدالعزيز بحي السليمانية وسط السيح، عددٌ من المناشط والبرامج المجتمعية منها؛برامج "مسرح الطفل" ، بجانب برنامج مجتمعي بعنوان "رمضان زمان" الذي يفتح نافذة الذكريات لأهالي مدن وبلدات وقرى الخرج مع عاداتهم وموروثاتهم، إضافة إلى إقامة بعض المسابقات المخصصة للشباب، وتخصيص أركان للمبادرات التوعوية، ومنطقة ألعاب الأطفال والضيافة.// انتهى //20:58ت م0097