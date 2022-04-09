تبوك 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسيُدشِّنُ نادي تبوك الأدبي، خيمته الرمضانية بحزمة من البرامج غداً، بإقامة معرض للفن التشكيلي وحوار تحت عنوان: "تبوك وشغف التاريخ" يقدمه الباحث عبدالله العمراني.وأوضحت الهيئة الإدارية بالنادي أن البرامج يتضمن مسامرة ثقافية بعنوان: "ذاكرة المكان وحكاية إنسان" وإضاءات عن مسابقة النادي الثقافية الرمضانية، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل عن الخط العربي، وعدد من الأنشطة الثقافية المتنوعة الأخرى، موجهاً الدعوة للجميع لحضور الفعاليات والاستفادة مما يطرح من أنشطة ثقافية وأدبية وفنية ومحاضرات.// انتهى //20:58ت م0098