تبوك 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسبدأت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة تبوك أمس , حملة التبرع وتنمية الموارد المالية للجنة بالمنطقة تحت شعار "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة".وأوضح رئيس لجنة تراحم بمنطقة تبوك أحمد بن عطية الحارثي، أن الحملة التي ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، تهدف إلى دعوة أبناء المنطقة لمساندة اللجنة للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي لأسر السجناء وتغطية احتياجاتهم الأساسية من خلال البرامج المتعددة للجنة منها: الدعم المالي المباشر، والبرامج العيينة، وغيرها من البرامج الخاصة بالسجناء وأسرهم.وقدَّم الحارثي شكره لكل من شارك في دعم اللجنة لتيسير ما يخدمها في تنفيذ برامجها المتنوعة، مؤكداً أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم تسعى لتعزيز الاستقرار الأسرى، وتمكين أفراد أسر السجناء من العيش، وتدريب وتأهيل وتوظيف السجناء عبر العديد من البرامج، إلى جانب تقديم سلال غذائية، وكسوة العيد لأسر السجناء، حاثاً في ختام تصريحه لـ "واس " الميسورين للإسهام في تأمين احتياجات المستفيدين والمستفيدات من خدماتها ، وتجسيد التكافل الاجتماعي الذي حثَّ عليه ديننا الحنيف، من خلال التبرع للجنة عبر أي من الطرق الإلكترونية أو عبر حساب اللجنة البنكي والمعلن بحساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //21:23ت م0099